В Чувашии многодетная мать вышла из дома и пропала
В полицию обратились родственники 33-летней женщины. 23 июля мать четверых детей Зинаида Сидорова вышла из дома, и с тех пор ее никто не видел.
Приметы женщины: рост 160 см, худощавое телосложение, волосы осветленные, глаза серо-зеленые.
Была одета: красно-серая футболка, синие джинсы, с собой была черная сумка.
На ее поиски отправляются добровольцы. Они распространяют листовки, проводят опрос населения.
Дома женщину ждут дети.
Если вы видели пропавшую, то необходимо обратиться в полицию или по телефону «112».
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