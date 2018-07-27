В Чувашии многодетная мать вышла из дома и пропала

27 Июль 18:32 2018-07-27T18:32:39+03:00

Женщину разыскивают полицейские и волонтеры Фото: Из материалов пресс-службы

Изменить размер текста: A A

В полицию обратились родственники 33-летней женщины. 23 июля мать четверых детей Зинаида Сидорова вышла из дома, и с тех пор ее никто не видел.

Приметы женщины: рост 160 см, худощавое телосложение, волосы осветленные, глаза серо-зеленые.

Была одета: красно-серая футболка, синие джинсы, с собой была черная сумка.

На ее поиски отправляются добровольцы. Они распространяют листовки, проводят опрос населения.

Дома женщину ждут дети.

Если вы видели пропавшую, то необходимо обратиться в полицию или по телефону «112».

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»