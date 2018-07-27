2018-07-27T18:01:30+03:00
Происшествия

В Казани сотрудники Росгвардии «по горячим следам» задержали грабителя с ножом

Мужчина даже не успел потратить добычу в виде 25 тысяч рублей
Лика ИСАЕВА
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Росгвардейцы задержали злоумышленникаРосгвардейцы задержали злоумышленникаФото: Из материалов пресс-службы
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В магазин на улице Фучика вошел мужчина и, продемонстрировав нож, потребовал у 52-летней продавщицы выручку. Испугавшись расправы, женщина открыла кассу, в которой было 25 тысяч рублей. Неизвестный схватил купюры и убежал. Только тогда продавщица сумела позвать на помощь.

Приехавшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии женщина описала нападавшего. Во время отработки района мужчину, похожего по приметам, задержали и потерпевшая его уверенно опознала. Да и деньги, похищенные с места происшествия, нашлись при нем.

Задержанным оказался 41-летний житель Казани. У мужчины изъяты нож. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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