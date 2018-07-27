С начала 2018 года преступность выросла в 18 районах Татарстана
Так, в эту пятницу в надзорном ведомстве было отмечено, что в первые 6 месяцев этого года рост преступности наблюдается в 18 районах Татарстана.
Так, на первом месте этого антирейтинга Аксубаевский район по сравнению с первой половиной 2017-го рост преступности здесь составил 77,6%, на втором месте Сабинский район - 34,3%, на третьем Кукморский район - 33,1%, на четвертой позиции по росту Верхнеуслонский район - 25,6%, а замыкает этот топ-5 Тюлячинский район с 22,6%.
При этом на коллегии прокуратуры республики было подчеркнуто, что в 17 районах Татарстана также наблюдается рост тяжких и особо тяжких преступлений. Например, в Агрызском районе он составил аж 92%, а в Аксубаевском итого 209,5%.
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