2018-07-27T16:14:17+03:00
Общество

В Зеленодольске расписной бетонный забор стал новой туристической достопримечательностью

Над его росписью трудились в течение двух месяцев
Лилия ТАЛИПОВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В Зеленодольске на улице Молодежной вдоль автобусного маршрута №2 скучный, серый бетонный забор превратили в настоящий арт-объект.

48 бетонных блоков площадью в 850 квадратных метров расписали местные художники.

Это было сделано в рамках проекта «Яркий Зеленодольск», который стал победителем конкурса Президентских грантов в 2017 году. На реализацию задуманного Зеленодольск получил 476 340 рублей.

На эти деньги закупили грунтовые материалы, фасадные краски высокого качества и инвентарь. Также некоторая часть суммы ушла на вознаграждение художникам и налоги.

В течение двух месяцев на заборе создавали настоящую галерею под открытым небом. Теперь там красуются все возможные достопримечательности Зеленодольска. В итоге забор включили в туристический маршрут по городу.

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