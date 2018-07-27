Фестиваль арбузов пройдет в Татарстане

27 Июль 18:56 2018-07-27T18:56:46+03:00

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5 августа в Набережных Челнах пройдет фестиваль арбузов. Органиазаторы обещают делать всем желающим аквагримм с арбузной тематикой. Гости смогут сделать необычную фотосессию на горе арбузов и узнать что такое арбузный спорт.

Мастера по карвингу проведут мастер-классы - покажут как вырезать на кожуре самые невероятные рисунки. Самые активные участники получат в подарок арбуз.

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