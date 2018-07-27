Житель Татарстана должен миллион рублей за коммунальные услуги

27 Июль 16:30 2018-07-27T16:30:48+03:00

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Судебные приставы Нижнекамска вышли в рейд по квартирам тех, кто не платит алименты и за услуги ЖКХ. Приставы описывают имущество и оформляют арест до 15 суток или привлекают к исправительным работам до 150 часов.

Один из должников на протяжении многих лет ловко прячется от приставов, в то время как сумма его долга растет. Мужчина не платил за коммунальные услуги более десяти лет. Долг его составляет больше одного миллиона рублей.

К моменту прихода приставов, выяснилось, что старую квартиру он продал еще в апреле и там проживают другие люди. На новом месте по прописке дома его не оказалось. Приставы передали информацию о нем в отдел розыска для выяснения.

Для справки, количество злостных неплательщиков в Нижнекамске превышает две тысячи человек.

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