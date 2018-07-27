В Казани для экс-воспитательницы, которую обвиняют в избиении и удушении ребенка подушкой, просят условный срок

27 Июль 15:31 2018-07-27T15:32:06+03:00

По делу об измывательствах над 4-летним мальчиком начались прения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

При этом мать пострадавшего ребенка, которому, по мнению экспертов была нанесена серьезная психологическая травма, согласилась с предложенным наказанием

Изменить размер текста: A A

27 июля в суде начались прения по делу бывшей старшей воспитательницы казанского детсада №283 Гульнары Альмухамедовой.

Женщину обвиняют в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, угрозе убийством и незаконном лишении ребенка свободы.

За это сторона обвинения попросила для Альмухамедовой 3 года и 2 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года и запретом заниматься педагогической деятельностью в течение 3 лет.

Как сообщает представитель потерпевшей стороны юрист Андрей Сучков, мать пострадавшего ребенка согласилась с предложенным наказанием.

Напомним, по версии следствия, в ноябре прошлого года во время «тихого часа» в детсаде 4-летний мальчик не спал и мешал другим ребятам. Тогда Альмухамедова избила его связкой ключей и тапкой по ягодицам, а также ногам. После начала душить ребенка подушкой, говоря ему: «Я тебя сейчас, тебя в порошок, я сейчас тебя».

Прошло 5 секунд, и женщина за руки и ноги выволокла ребенка в свой кабинет выключила там свет и заперла его.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»