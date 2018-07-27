В Казани для экс-воспитательницы, которую обвиняют в избиении и удушении ребенка подушкой, просят условный срок
27 июля в суде начались прения по делу бывшей старшей воспитательницы казанского детсада №283 Гульнары Альмухамедовой.
Женщину обвиняют в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, угрозе убийством и незаконном лишении ребенка свободы.
За это сторона обвинения попросила для Альмухамедовой 3 года и 2 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года и запретом заниматься педагогической деятельностью в течение 3 лет.
Как сообщает представитель потерпевшей стороны юрист Андрей Сучков, мать пострадавшего ребенка согласилась с предложенным наказанием.
Напомним, по версии следствия, в ноябре прошлого года во время «тихого часа» в детсаде 4-летний мальчик не спал и мешал другим ребятам. Тогда Альмухамедова избила его связкой ключей и тапкой по ягодицам, а также ногам. После начала душить ребенка подушкой, говоря ему: «Я тебя сейчас, тебя в порошок, я сейчас тебя».
Прошло 5 секунд, и женщина за руки и ноги выволокла ребенка в свой кабинет выключила там свет и заперла его.
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