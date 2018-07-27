2018-07-27T15:32:06+03:00
Происшествия

В Казани для экс-воспитательницы, которую обвиняют в избиении и удушении ребенка подушкой, просят условный срок

При этом мать пострадавшего ребенка, которому, по мнению экспертов была нанесена серьезная психологическая травма, согласилась с предложенным наказанием
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
По делу об измывательствах над 4-летним мальчиком начались прения.По делу об измывательствах над 4-летним мальчиком начались прения.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

27 июля в суде начались прения по делу бывшей старшей воспитательницы казанского детсада №283 Гульнары Альмухамедовой.

Женщину обвиняют в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, угрозе убийством и незаконном лишении ребенка свободы.

За это сторона обвинения попросила для Альмухамедовой 3 года и 2 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года и запретом заниматься педагогической деятельностью в течение 3 лет.

Как сообщает представитель потерпевшей стороны юрист Андрей Сучков, мать пострадавшего ребенка согласилась с предложенным наказанием.

Напомним, по версии следствия, в ноябре прошлого года во время «тихого часа» в детсаде 4-летний мальчик не спал и мешал другим ребятам. Тогда Альмухамедова избила его связкой ключей и тапкой по ягодицам, а также ногам. После начала душить ребенка подушкой, говоря ему: «Я тебя сейчас, тебя в порошок, я сейчас тебя».

Прошло 5 секунд, и женщина за руки и ноги выволокла ребенка в свой кабинет выключила там свет и заперла его.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Чувашии погиб из-за непотушенной сигареты
В Татарстане сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ограбившего офис микрофинансовой компании
Белоруссия запретила ввоз куриц, а также яиц из Чувашии и Марий Эл
В Казани на проведение фестиваля «Аксенов-Фест-2018» потратят более 5 миллионов рублей
Житель Чувашии расправился с женщиной, отказавшей ему в любви
В Чебоксарах водители иномарок подрались в очереди за бургерами
По ночным Чебоксарам разгуливал двухлетний мальчик в одном памперсе
19 августа на Яблочный спас казанцев будут угощать пиццей
В Татарстане по подозрению в серии краж задержали троих граждан Ирана
В Чувашии на трассе М-7 произошло ДТП с маршруткой: пострадали два человека
В Татарстане выпущен Коран в малом формате
В Альметьевске появится 7-метровый cкульптура «Каракуз» от Даши Намдакова
Полицейские поймали мошенницу обманувшую жительницу Казани при покупке брендовых игрушек
В Татарстане спасатели проломили стену детсада, чтобы спасти котенка
В 2019 году за лесами Татарстана будут наблюдать из космоса
«Ростелеком» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM
Президент Татарстана в Набережных Челнах торжественно открыл новое здание городского суда
Жителей Вахитовского района Казани ждут беспросветные выходные
В Татарстане минивен вылетел в кювет: пострадали трое детей и их мать
В Казани стало больше Каримов и Амелий
В Татарстане оторванное колесо стало причиной ДТП с микроавтобусом, краном, «Газелью» и иномаркой
В Чувашии убийцу задержали за изнасилование незнакомки
В Татарстане утвердили трех новых резидентов ТОСЭР
Татарстан будет производить медицинских роботов в Узбекистане
В Казани на время праздника "Я выбираю небо!" перекрыли улицы Сибгата Хакима и Бондаренко
В Татарстане во время пожара погиб мужчина