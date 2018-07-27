В Татарстане 28 июля прогнозируют грозу и град

27 Июль 14:45 2018-07-27T14:45:20+03:00

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Татарстанские синоптики предупреждают, что погода в республике в ближайшую субботу, 28 июля, заметно ухудшится. Местами на территории Татарстана ожидается шквалистый ветер, возможны грозы и град.

В Казани скорость ветра может значительно усилиться и достигнуть отметки 15-20 м/с, В татарстане - 17-22 м/с. Об этом сообщает Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

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