В Татарстане 28 июля прогнозируют грозу и град
Порывы ветра могут достигать 22 м/с
Гроза подпортит татарстанцам выходные.
Изменить размер текста:
Татарстанские синоптики предупреждают, что погода в республике в ближайшую субботу, 28 июля, заметно ухудшится. Местами на территории Татарстана ожидается шквалистый ветер, возможны грозы и град.
В Казани скорость ветра может значительно усилиться и достигнуть отметки 15-20 м/с, В татарстане - 17-22 м/с. Об этом сообщает Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и«Инстаграме»