2018-07-27T14:17:45+03:00
Спорт

Женская сборная России по пляжному гандболу обыграла действующих чемпионок Европы в Казани

Мужская сборная России не отстает от женщин
Лилия ТАЛИПОВА
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Фото: Федерация гандбола России.Фото: Федерация гандбола России.
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В четверг, 26 июля женская сборная России по гандболу одержала победу над действующими чемпионками Европы - командой Норвегией. Оба тайма были в пользу сборной России и до серии буллитов дело не дошло. Итог - 2:0 в пользу россиянок. Напомним, что сборная также одержала победу над Данией (2:0), тем самым, обеспечив себе место в четвертьфинале турнира.

Мужская сборная в победах также не отстает. Матч с Катаром начался для россиян неудачно. Они уступили в первом тайме, но во втором взяли верх, а в серии послематчевых бросков вырвали победу - 261 в пользу России.

Свой следующий матч мужской сборной России состоится сегодня в 16:40 против команды Омана, а женщины сразятся с командой Вьетнама.

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