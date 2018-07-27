Женская сборная России по пляжному гандболу обыграла действующих чемпионок Европы в Казани

27 Июль 14:17 2018-07-27T14:17:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 26 июля женская сборная России по гандболу одержала победу над действующими чемпионками Европы - командой Норвегией. Оба тайма были в пользу сборной России и до серии буллитов дело не дошло. Итог - 2:0 в пользу россиянок. Напомним, что сборная также одержала победу над Данией (2:0), тем самым, обеспечив себе место в четвертьфинале турнира.

Мужская сборная в победах также не отстает. Матч с Катаром начался для россиян неудачно. Они уступили в первом тайме, но во втором взяли верх, а в серии послематчевых бросков вырвали победу - 261 в пользу России.

Свой следующий матч мужской сборной России состоится сегодня в 16:40 против команды Омана, а женщины сразятся с командой Вьетнама.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и«Инстаграме»