2018-07-27T19:34:48+03:00
Общество

В Татарстане жалуются на ночных баскетболистов

Жителям Набережных Челнов не дают спать крики с баскетбольных площадок
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото СоцсетиФото Соцсети
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В системе «Народный контроль» каждый день появляются заявки жителей Набережных Челнов. По их словам баскетбольные площадки мешают им спокойно жить.

Челнинец Ильдус Ш. сообщил, что круглосуточное освещение на спортивной площадке создаёт проблемы жителям домов 31/15 и 31/16 Нового города.

«Молодые спортсмены орут и бросают мячи в корзину, не замечая позднего времени, продолжая игру порой до часу ночи», – пишет он в заявке и предлагает ограничить время освещения спортплощадки до 22.00.

Его поддерживает соседка по дому Лилия А: «Очень громко кричат! И все очень хорошо слышно, так как все окна дома нараспашку открыты. Дети даже просыпаются».

Спустя несколько дней челнинка оставила новый комментарий. «Время 22:58 всё еще играют в баскетбол. Уснуть мешают».

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