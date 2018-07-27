Чебоксарские водители незаконно парковались у «Белка-парка»

27 Июль 20:24 2018-07-27T20:24:44+03:00

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Специалисты управления экологии Чебоксар в ходе планового осмотра выяснили, что автомобилисты паркуются в районе веревочного парка «Белка-парк» в лесном массиве «Роща Гузовского». Меж тем, стоянка машин там запрещена.

Арендаторам земельного участка рекомендовали устранить нарушения и запретить парковку транспорта. Экологов услышали. В момент их второго прихода с проверкой выяснилось, что арендатор устранил замечания. На въездные железные ворота установили блокираторы.

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