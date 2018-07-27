1 и 2 октября в Казани пройдет цифровой саммит IoTWorldSummitRussia-2018

27 Июль 17:33 2018-07-27T17:33:42+03:00

В нем примут участие свыше 900 делегатов, будет презентовано 125 IoT решений, 120 проектов и 50 стартапов

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С 1 по 2 октября в Казани состоится II Всемирный цифровой саммит IoT World Summit Russia-2018. В мероприятии примут участие свыше 900 делегатов из 25 стран мира.

Будут рассмотрены более 125 самых передовых решений в таких областях как IoT и IIoT, М2М коммуникаций, аналитики больших данных, искусственного интеллекта, машинного и глубинного обучения, кибербезопасности и блокчейн.

Также, продемонстрированы последние разработки. На саммит приглашены такие высокотехнологичные глобальные корпорации, как GE, IBM, Microsoft, Google, Oracle, Cysco System, Huawei и ICBcom.

На мероприятии будут представлены лучшие кейсы от отечественных и мировых лидеров IoT-сообщества. Спикеры поделятся секретами успеха и расскажут, как «умные технологии» определили их будущее и как они могут изменить бизнес в лучшую сторону.

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