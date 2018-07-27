В Казани пройдут соревнования силачей

27 Июль 14:36 2018-07-27T14:36:35+03:00

Участники будут носить булыжники и покрышки на скорость

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Всероссийский день физкультурника отпразднуют на площади Тысячелетия 11 августа. Зрители увидят силовое шоу со сгибанием сковород, подков, с забиванием в доску гвоздей кулаками и прочее. Среди зрителей пройдут конкурсы на призы от фитнесс-клубов города.

На площади состоятся соревнования по силовому экстриму и мас-рестлингу. Участники будут демонстрировать свою выносливость и силу. Мужчины и женщины будут таскать на себе валуны, трехсоткилограммовые покрышки и буксировать грузовикии. Начало праздника в 10:00.

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