В Казани на месяц перекроют движение по улице Малая Красная

27 Июль 13:20 2018-07-27T13:20:28+03:00

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В Казани вновь запланировано перекрытие дорог. Так, с 28 июля по 31 августа будет поэтапно закрыта проезжая часть улицы Малая Красная. При этом, перекрытие магистрали будет осуществляться поэтапно.

С 28 июля по 6 августа движение будет закрыто на участке от улицы Адамюка до улицы Бассейная, с 8 августа до 12 августа – по улице Малая Красная в районе пересечения с улицей Бассейная, с 13 августа до 31 августа – на участке от улицы Бассейная до улицы Большая Красная.

- Закрытие дороги связано с реконструкцией тепловода, - сообщили в Комитете внешнего благоустройства.

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