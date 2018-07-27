Яндекс выпустил мультфильм про Казань

27 Июль 13:37 2018-07-27T13:37:42+03:00

В нем рассказывают про Храм всех религий и башню Сююмбике

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Поисковик «Яндекс» выпустил анимационный ролик «Необычная Казань: чем этот город отличается от всех других». Вся информация в нем основана на самых частых запросах пользователей интернета о Казани. За год Казанью интересовались 50 миллионов раз.

В видео речь идет о самых популярных достопримечательностях города, татарской еде и матчах Чемпионата Мира по футболу, которые прошли на стадионе «Казань-Арена». Так же рассказывается о словах, которые перекочевали в русский язык из татарского. Например, авторы называют синонимом слова вечеринка - сабантуй. А голосовой помощник Алиса, признается, что обожает чак-чак.

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