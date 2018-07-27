В Татарстане обнаружили перебор "Пятерочек"

27 Июль 13:03 2018-07-27T13:03:19+03:00

На территории одного из районов доля данного бренда на рынке превысила 25%

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Татарстанские антимонопольщики пришли к выводу, что в Камско-Устьинском районе республики слишком много магазинов "Пятерочка".

Как оказалось, доля оборота товаров, реализованных торговой сетью "Пятерочка" в 2016 году, в границах Камско-Устьинского района составила 26,38%, превысив допустимый предел в 25%.

- Фактически компания не имела права приобретать или арендовать новую торговую площадь на территории муниципального образования. При этом в 2017 году в селе Теньки появился магазин торговой сети "Пятерочка", договор на аренду которого заключен 3 марта со сроком на 15 лет, - отметили в пресс-службе УФАС республики.

Заключенный договор антимонопольщики считают незаконным. В результате, они обратились в Арбитражный суд Татарстана с целью признания недействительности сделки.

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