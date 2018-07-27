Полузащитник "Зенита" тренируется в составе "Рубина"

27 Июль 12:48 2018-07-27T12:48:15+03:00

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Казанский "Рубин" продолжает искать усиление состава на предстоящий сезон. Так, с клубом тренируется полузащитник Ибрагим Цаллагов. Права на игрока принадлежат санкт-петербургскому "Зениту", но в основной состав команды он не проходит. Поэтому и появился вариант с "Рубином". Игрок уже тренируется в составе казанской команды, но контракт еще не заключен. Между клубами идут переговоры.

- Цаллагов сейчас у нас на просмотре. Не знаю, как с "Зенитом" урегулируем вопрос его перехода, - сообщил рулевой "Рубина" Курбан Бердыев.

Отметим, что в межсезонье в "Рубин" из "Зенита" уже перешел форвард Дмитрий Полоз. Также состав команды пополнили Александр Бухаров, Хорен Байрамян из "Ростова", Филип Уремович из словенской "Олипии", Чико Флорес из "Гранады" и голкипер Иван Коновалов.

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