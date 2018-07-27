В Казани водитель иномарки чуть не снес припаркованные машины

27 Июль 15:45 2018-07-27T15:45:12+03:00

От него пострадала только одна отечественная легковушка и забор

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Ночью 27 июля на перекрестке улиц Патриса Лумумбы и Космонавтов, автомобиль Фольксваген на большой скорости врезался в Ладу Весту. Иномарка выехала на полосу встречного движения и просто снесла перед отечественной легковушки. После чего Фольксваген проехал еще несколько метров и врезался в дорожное ограждение.

Если бы его не остановил этот металлический забор, автомобиль протаранил бы еще несколько припаркованных машин. Сидевший за рулем иномарки мужчина вел себя неадекватно. Водитель Лады получил серьезные травмы и был отправлен в больницу.

Виновник аварии сдал экспресс тест на алкоголь в салоне автомобиля ДПС. Аппарат показалв его крови 1,099 промиилле.

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