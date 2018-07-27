Из-за полумарафона в Йошкар-Оле временно перекроют дороги

27 Июль 17:07 2018-07-27T17:07:49+03:00

Движение перекроют с 6 утра и до 3 часов дня. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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11 августа в Йошкар-Оле в 36-й раз состоится традиционный полумарафон, посвященный Дню города. В связи с этим событием перекроют часть дорог.

Так, с 6:00 до 15:00 будет перекрыто движение по улице Вознесенской на участке от дома № 43 до бульвара Чавайна.

А с 8:00 до 13:00 движение транспорта ограничат на улицах Комсомольская, Волкова, Советская, Вознесенская, Кремлевская, Анисимовская, Чернышевского, Пушкина, также это произойдет на территории площади Революции, бульвара Чавайна, Троицкого переулка и Гоголевского бульвара.

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