Из-за полумарафона в Йошкар-Оле временно перекроют дороги
11 августа в Йошкар-Оле в 36-й раз состоится традиционный полумарафон, посвященный Дню города. В связи с этим событием перекроют часть дорог.
Так, с 6:00 до 15:00 будет перекрыто движение по улице Вознесенской на участке от дома № 43 до бульвара Чавайна.
А с 8:00 до 13:00 движение транспорта ограничат на улицах Комсомольская, Волкова, Советская, Вознесенская, Кремлевская, Анисимовская, Чернышевского, Пушкина, также это произойдет на территории площади Революции, бульвара Чавайна, Троицкого переулка и Гоголевского бульвара.
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