2018-07-27T15:08:15+03:00
Спорт

Капитаном "Рубина" в новом сезоне станет Цезарь Навас

38-летний защитник согласился отыграть еще один сезон
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Казанский "Рубин" определился с капитаном команды на предстоящий сезон. Выбор сделали в пользу 38-летнего защитника Цезаря Наваса. После окончания прошлого сезона испанец подумывал о завершении карьеры, но в итоге согласился отыграть в Казани еще один сезон.

- Мы благодарны Цезарю, что он с пониманием отнесся к нашей финансовой ситуации. Мы ему сказали: Цезарь, у нас сейчас практически новая команда, нужен тот человек, который объединяет. Он согласился, хотя пропустил сборы, но, тем не менее, сейчас в хорошем функциональном состоянии. Мы очень рады, что он согласился, - заявил наставник "Рубина" Курбан Бердыев.

Первый матч в новом сезоне "Рубин" проведет против "Краснодара" 29 июля. Начало игры на "Казань Арене" в 19:00.

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