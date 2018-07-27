2018-07-27T12:00:16+03:00
Общество

В Нижнекамске из старой теплицы сделали дворовый клуб

На эти цели потратили около 4 миллионов рублей
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Нижнекамска.Фото: мэрия Нижнекамска.
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Бывшую теплицу во дворе 22 гимназии в Нижнекамске переоборудовали под дворовый клуб «Юность». Таким образом в городе решают проблему нехватки досуговых учреждений для подростков.

За пять лет смогли капитально отремонтировать 16 клубов. Что касается «Юности», то на преобразования теплицы в клуб потратили 3,8 миллионов рублей.

- Мы будем заниматься в направлении художественно-прикладного творчества. И ещё у нас будет кружок игры на гитаре. Сейчас молодёжь старается объединяться, они очень общительные, современные, живут в ярком ритме. Им нужно побольше праздников, конкурсов, они с удовольствием участвуют, - отметила педагог-организатор «Юности» Лилия Тарманова.

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