В Татарстане в детсаду поселились осы

27 Июль 12:32 2018-07-27T12:32:39+03:00

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В службу "112" позвонили из детского сада №7 на улице Горького Лениногорска. Женщины сообщили, что на детской площадке поселилмя дикий улей ос. Насекомые ведут себя агрессивно, нападают на детей и взрослых, требуется помощь.

На место выехали спасатели. Им удалось упаковать гнездо в ведро и вывезли его в лесопосадку подальше от домов и пешеходных зон.

Напомним, некоторое время назад в Лениногорске осы поселились в местном психоневрологическом диспансере. Освобождали медучреждение от "захватчиков" те же спасатели.

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