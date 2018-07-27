Жители Казани в знак протеста против плохих дорог плавали по ямам на лодке

27 Июль 12:15 2018-07-27T12:16:14+03:00

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Утром 27 июля жители Левченко в Казани вышли на улицы с плакатами: «Мы устали от минного поля под колесами!!!» Они протестуют против ужасного состояния дорог в поселке. Автомобили много лет проезжают по улицам Левченко с трудом. Жители жалуются в социальных сетях, что устали самостоятельно латать ямы на дорогах.

Фото Соцсети

Постоянные письма в администрацию города никаких результатов не дают. По словам старожилов и протестующих - дороги в поселке не ремонтировали уже тридцать лет. В качестве демонстрации состояния дорог протестующие запустили в одну из ям на дороге резиновую лодку. Она без проблем проплыла по улице поселка.

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