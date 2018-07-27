Кудряшов не сыграет за "Рубин" против "Краснодара"

27 Июль 11:31 2018-07-27T11:32:07+03:00

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Казанский "Рубин" готовится к старту в чемпионате России. Уже в воскресенье, 29 июля, казанский клуб на своем поле примет "Краснодар". К матчу "Рубин" подходит не в оптимальном составе. В частности, не сможет помочь команде защитник Федор Кудряшов. Как выяснилось, защитник получил травму еще на Чемпионате мира, где выступал в составе сборной России.

- Федор с травмой приехал со сборной, и в тренажерном зале почувствовал напряжение в мышцах. Он не готовится к матчу с "Краснодаром", - отметил наставник "Рубина" Курбан Бердыев.

Напомним, что матч между "Рубином" и "Краснодаром" состоится 29 июля. Начало в 19:00.

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