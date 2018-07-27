В Чувашии раскрыли убийство 27-летней давности

27 Июль 11:47 2018-07-27T11:47:13+03:00

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В полицию Чебоксар обратился мужчина. Его отец 1941 года рождения бесследно пропал несколько лет назад. Заявитель попросил установить его местонахождение, поскольку сам утратил с ним связь.

Выяснилось, что к пропаже и исчезновению мужчины причастна его 49-летняя дочь от другого брака. Женщина сначала все отрицала, но затем призналась, что отца больше нет. Она показала и место, где закопала родственника.

Все произошло во время ссоры между ними в августе-сентябре 1991 года. Они поссорились во дворе своего дома, и женщина металлическим прутом пробила родителю голову. Ночью женщина выкопала неподалеку от дома яму в посадках, оттащила тело мужчины и закопала его. О произошедшем она никому ничего не говорила, родственники судьбой убитого долгое время также не интересовались.

- Скелетированные останки убитого были обнаружены, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" .