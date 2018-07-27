В Казани появятся три новых платных парковки на 259 мест

27 Июль 10:51 2018-07-27T11:04:29+03:00

Они расположатся на улицах Сибгата Хакима и Абсалямова

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В Казани увеличится число платных парковок. Об этом напсано в сборнике документов, который опубликовали на сайте казанской мэрии. Общая вместительность парковок - 259 машиномест.

Парковки появятся по следующим адресам - на четной стороне улицы Сибгата Хакима (от пересечения с улицей Абсалямова до пересечения с улицей Меридианная), на нечетной стороне улицы Сибгата Хакима (от пересечения с улицей Меридианная до пересечения с улицей Мусина) и по нечетной стороне улицы Абсалямова (от пересечения с улицей Сибгата Хакима до пересечения с улицей Чистопольская).

Стоимость пребывания автомобилей на стоянке - 30 рублей в час.

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