Две книги «Гарри Поттера» на татарском языке презентуют в августе

27 Июль 10:28 2018-07-27T10:28:13+03:00

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С 1 по 5 августа в Казани состоится VIII Всемирный форум татарской молодежи. Он соберет более 1000 делегатов из 26 стран ближнего и дальнего зарубежья, 60 регионов России и районов Татарстана.

Одним из самых знаковых событий в программе значится презентация двух книг британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере, которые перевели на татарский язык - «Гарри Поттер и тайная комната» и «Гарри Поттер и узник Азкабана». Об этом сообщили в пресс-службе КФУ.

- Для гостей прозвучат фрагменты поттерианы на татарском языке. Книга представляла для меня интерес еще в детстве, затем пришла идея ее татаризировать. Вместе со мной в команде работают несколько человек, многие из них – студенты КФУ: Гузель Ахметгараева, Гульчачак Мустафина, Булат Шаймиев – ИФМК имени Льва Толстого, а также Сарбиназ Шайхулова – ИФМиБ», - поделился главный редактор научно-просветительского проекта «Гыйлем» Айдар Шайхин.

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