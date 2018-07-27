2018-07-27T10:02:28+03:00
Общество

В Казани родились Лазарь, Златослава и Назар

Мальчики за прошедшую неделю появлялись на свет чаще девочек
Владимир КРУПСКИЙ
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Всего за неделю родились 433 ребенка.Всего за неделю родились 433 ребенка.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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За прошедшую неделю в Казани на свет появились 433 малыша. На сей раз мальчики опередили девочек. За неделю родились 236 мальчиков и 197 девочек.

Возраст самой юной мамы – 17 лет, самой зрелой – 45 лет, самого юного отца – 18 лет, самого зрелого – 55 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 580 граммов, а максимальный – 4740 граммов.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Ясмина, Милана, Амина, Амир, Тимур, Никита, Алиса, Ева, Кирилл и Камиль. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Леон, Давид, Леона, Лазарь, Эмин, Златослава, Рамзес, Аврора, Назар, Батыр, Евангелина, Лана, Амирхан.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 314 пар. Возраст самого взрослого жениха – 72 года, самой взрослой невесты – 69 лет, самым юным жениху и невесте исполнилось по 18 лет, сообщает Управление ЗАГС Казани.

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