2018-07-27T09:28:57+03:00
Общество

В Марий Эл приставы отправили коррупционера в колонию за то, что не выплатил уголовный штраф

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима
Лика ИСАЕВА
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Приставы не дождались от должника поступлений на счетПриставы не дождались от должника поступлений на счетФото: Из материалов пресс-службы
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Житель республик попался на коррупционном преступление. Но суд решил не отправлять мужчину в колонию, а прсудил ему выплатить штраф - 1,9 миллиона рублей.

За исполнением этого решения следили судебные приставы. Мужчина не спешил выплачивать долг, хоть ему и предоставили рассрочку на пять лет. Ни одного рубля в качестве выплаты штрафа не поступило, и приставы, устав ожидать, когда у должника проснется совесть, пошли в суд с требованием заменить ему наказание - пусть не деньги платит, а реально отсидит в колонии.

Суд к мнению приставов прислушался, и отправил коррупционера в колонию общего режима на 1 год и 6 месяцев. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима.

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