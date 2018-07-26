В Татарстане без осадков и до 34 градусов тепла
Ночью - от 14 до 19 градусов тепла
Пятница в Казани будет солнечной.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Татарстане установилась теплая и солнечная погода. Так, по информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики, 27 июля в Татарстане будет переменная облачность. без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.
Что касается температуры воздуха, то ночью она составит от 14 до 19 градусов тепла, днем воздух прогреется до 34 градусов выше нулевой отметки.
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