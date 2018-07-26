В Татарстане без осадков и до 34 градусов тепла

26 Июль 17:44 2018-07-26T17:44:59+03:00

Пятница в Казани будет солнечной. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Ночью - от 14 до 19 градусов тепла

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В Татарстане установилась теплая и солнечная погода. Так, по информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики, 27 июля в Татарстане будет переменная облачность. без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

Что касается температуры воздуха, то ночью она составит от 14 до 19 градусов тепла, днем воздух прогреется до 34 градусов выше нулевой отметки.

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