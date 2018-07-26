В Казани волонтеры отремонтировали три дома в рамках «Том Сойер фест»

26 Июль 17:38 2018-07-26T17:38:38+03:00

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В Казани фестиваль «Том Сойер фест» достиг экватора – три из шести запланированных к ремонту домов уже привели в порядок.

Так, накануне, 25 июля, волонтеры закончили ремонт дома №12 по улице Достоевского. Его перекрасили, полностью поменяли пристрой, обновили кирпичный цоколь и выполнили другие работы.

Отметим, что в этом году список пополнился зданиями Старо-Татарской слободы: дом №33 на улице Габдуллы Тукая, №14 на улице Сары Садыковой и №11 на улице Фатыха Карима. Более того, в планы включили еще 3 объекта - на улицах Волкова, Достоевского и Калинина.

Как сообщает мэрия Казани, ремонт дома на улице Достоевского велись параллельно с восстановлением дома №33 на улице Тукая, реконструкция которого по сей день продолжается.

Фестиваль «Том Сойер фест» проводится во многих крупных городах – в этом году ремонтные работы идут на исторических домах 25 российских городов.

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