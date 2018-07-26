VI Форум мусульманской молодежи проходит в Болгаре

26 Июль 20:09 2018-07-26T20:09:33+03:00

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VI Форум мусульманской молодежи, который проходит в Болгаре, призван объединить, сблизить мусульманскую молодежь из разных регионов для обмена опытом, укрепления дружеских связей, а также воспитать в молодых людях социальную и религиозную активность.

В форуме принимают участие 170 молодых ребят из разных регионов России и мира. Все они живут в палаточном городке, питаются в Музее хлеба, совершают намаз в Белой мечети.

В первую половину дня молодые люди проводят со старцами, получая тем самым новые знания по основам ислама. После полуденного намаза день продолжается различными забавами: квестами, мастер-классами, тренингами, интеллектуальными играми и спортивными состязаниями, такими как стрельба из лука и арбалета.

В пятницу участники форума в Болгаре встретятся с муфтием Татарстана Камиль хазратом Самигуллиным.

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