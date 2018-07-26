В Татарстане в аварии КАМАЗа и "семерки" зажало водителя

26 Июль 19:52 2018-07-26T19:53:13+03:00

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Авария с участием ВАЗ-2107 и КАМАЗа произошла 26 июля в 12.12 на девятом километре автодороги «Казань-Атня». По предварительным данным, во время движения у ВАЗа заклинило колесо, и неуправляемая машина вдруг выехала на встречку. Водитель КАМАЗа попытался вывернуть руль, чтобы избежать столкновения, но не хватило времени. Произошло столкновение.

В результате аварии водителя легковушки зажало в салоне. Вызволять его пришлось спасателям МЧС Татарстана. Со сложным переломом ноги он доставлен в БСМП Казани. Его пассажирке помощь оказали на месте аварии.

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