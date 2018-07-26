Пять районов Казани 27 июля останутся без света

26 Июль 20:31 2018-07-26T20:31:21+03:00

Без электричества останутся не только жилые дома, но и база отдыха

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27 июля в Казани в пяти районах города отключат электричество. Так, с 9.00 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе в садовых товариществах «Кактус-74», «Щербаковка» и на базе отдыха «Голубое озеро».

С 8.00 до 13.00 электричества не будет в доме №43 по улице Щапова, что в Вахитовском районе.

С 8.00 до 17.00 в Кировском районе свет отключат по улицам Гладилова, 20а, 22а, 22б, Краснококшайская, 20, 29, 31, 33, 34, 37, 54, 54а, 56, 62, 64, Поперечно-Базарная, 14, Табейкина, 15, 17, 19а, Энгельса, 16а, 16б, 18.

С 9.00 до 17.00 света не будет в Приволжском районе в частном секторе поселков Мирный по улицам Березниковская, Надпойменная, Ново-Давликеевская, Подлесная, Салмачи по улицам 2-я Зеленая, 2-я Центральная, 3-я Зеленая, Атнинская, Мира, Рассветная, Солнечная, Центральная, Плодопитомник по улицам Клубничная, Лесная, Раушан, Славная.

С 9.00 до 18.00 без света останутся жители улиц 1-я Владимирская и Каспийская поселка Царицыно Советского района.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.