В Йошкар-Оле маршрутка проехала на "красный", врезалась в легковушку и в забор

26 Июль 20:42 2018-07-26T20:42:21+03:00

Фото с места происшествия Фото: МВД по Чувашской Республике

В этой аварии пострадали два человека

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Авария с участием пассажирской "Газели" и "Опеля-Астра" произошла 25 июля в 14.15 на перекрестке улиц Красноармейская и Советская. По предваритеьным данным, водитель пассажирской маршрутки превысил безопасную скорость, попытался проехать перекресток на красный сигнал светофора.

В этот момент водитель иномарки попытался проехать перекресток по правилам, но не удалось - его автомобиль протаранила "Газель", которая после аварии наехала на бордюр и ограждение.

- В результате ДТП травмы получила пассажирки иномарки и маршрутки, - сообщили в МВД Марий Эл. - Обеим назначено амбулаторное лечение.

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