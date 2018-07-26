2018-07-26T15:38:42+03:00
Туризм

Самолеты из Казани в Стамбул будут летать ежедневно

Это произойдет с марта 2019 года
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Первый рейс - 31 марта.Первый рейс - 31 марта.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Авиарейс, соединяющий Казань и Стамбул, станет ежедневным. Правда, этого предстоит подождать до марта 2019 года. Первый рейс из столицы Татарстана в один из самых популярных городов Турции в рамках нового расписания намечен на 31 марта. Из Казани самолет вылетит в 3.05 и приземлится в Стамбуле в 7.15.

В дальнейшем рейсы будут выполняться по следующему расписанию: Из Стамбула в Казань самолет будет вылетать в 21.15 и приземляться в 1.00. Спустя ровно час, в 2.00, лайнер вылетит из столицы Татарстана и приземлится в Стамбуле в 5.55. Отметим, что для каждого аэропорта указано метное время.

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