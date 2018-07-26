В Йошкар-Оле "пятнадцатая" сбила мопедиста без водительских прав
Авария произошла 25 июля в 21.30 в Йошкар-Оле. На улице Строителей водитель ВАЗ-2115 поворачивал налево на перекрестке, и не уступил дорогу встречному мопеду.
Во время падения пасажир мопеда - 15-летний подросток, упал на женщину-прохожую. Их вместе отправили в больницу с травмами различной степени тяжести.
Во время разбирательства на месте аварии выяснилось, что у 18-летнего мопедиста нет водительских прав. В отношении него составлен административный материал за управление транспортом без водительского удостоверения. По этой статье предусматриваестся штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
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