"Рубин" арендовал форварда "Зенита" до конца сезона
Форвард Дмитрий Полоз официально перешел из санкт-петербургского "Зенита" в казанский "Рубин". В составе команды Курбана Бердыева футболист будет выступать на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Отметим, что Полоз уже тренировался с "Рубином" и сыграл в товарищеских матчах за клуб. Его возможности хорошо известны Курбану Бердыеву по совместной работе в "Ростове".
Отметим, что в составе "Зенита" Полоз выступает с прошлого лета. В минувшем сезоне на его счету 3 гола и 4 результативных передачи в 31 матче за клуб.
Отметим, что ранее стало известно о том, что однолетние контракты с "Рубином" подписали защитник Сезар Навас и форвард Александр Бухаров.
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