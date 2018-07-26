"Рубин" арендовал форварда "Зенита" до конца сезона

26 Июль 16:24 2018-07-26T16:24:25+03:00

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Форвард Дмитрий Полоз официально перешел из санкт-петербургского "Зенита" в казанский "Рубин". В составе команды Курбана Бердыева футболист будет выступать на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Отметим, что Полоз уже тренировался с "Рубином" и сыграл в товарищеских матчах за клуб. Его возможности хорошо известны Курбану Бердыеву по совместной работе в "Ростове".

Отметим, что в составе "Зенита" Полоз выступает с прошлого лета. В минувшем сезоне на его счету 3 гола и 4 результативных передачи в 31 матче за клуб.

Отметим, что ранее стало известно о том, что однолетние контракты с "Рубином" подписали защитник Сезар Навас и форвард Александр Бухаров.

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