Сборные России по пляжному гандболу штампуют победы в Казани

26 Июль 15:02 2018-07-26T15:03:04+03:00

После не самого удачного старта женщины и мужчины выдали ударный отрезок

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После стартовых неудач на Чемпионате мира по пляжному гандболу, который проходит в Казани, мужская и женская сборные России встали на успешный путь.

Женская команда начала групповой этап с поражения, уступив трехкратным чемпионкам мира сборной Бразилии со счетом 0:2. После не потеряли надежд и уверенно обыграли сборные Таиланда и США с одинаковым счетом 2:0.

В сегодняшнем матче с Данией удача также была на стороне женской сборной России. 20:18 в первом тайме и 11:10 , общий счет матча 2:0.

Мужская сборная стартовала также неудачно. Первый матч против команды Швеции был проигран со счетом 1:2. Зато заитем россияне сломили сопротивления Бразилии (2:0) и США (2:1). Матч с командой Дании также завершился для россиян успехом - 2:1.

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