Татарстанцев ждут два нерабочих праздничных дня в августе
Жителей республики Татарстан впереди ждут аж два дополнительных выходных дня в августе.
Как сообщает Минтруд РТ, в соответствии с Законом Республики Татарстан от 19 февраля 1992 года № 1448-XII «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан» 30 августа – День Республики Татарстан (День города) и Курбан-байрам являются нерабочими праздничными днями.
Так, день, на который в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями приходится начало проведения праздника Курбан-байрам, определяется Указом Президента Республики Татарстан.
Отметим, что в этом году днем начала проведения праздника Курбан-байрам является 21 августа.
В итоге, в 2018 году при пятидневной рабочей неделе 21 и 30 августа являются днями отдыха. Продолжительность рабочих дней 20 и 29 августа сокращаются на один час.
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