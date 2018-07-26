Татарстанцев ждут два нерабочих праздничных дня в августе

26 Июль 16:07 2018-07-26T16:07:52+03:00

21 августа будет Курбан-байрам, 30 августа- День республики и День города

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Жителей республики Татарстан впереди ждут аж два дополнительных выходных дня в августе.

Как сообщает Минтруд РТ, в соответствии с Законом Республики Татарстан от 19 февраля 1992 года № 1448-XII «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан» 30 августа – День Республики Татарстан (День города) и Курбан-байрам являются нерабочими праздничными днями.

Так, день, на который в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями приходится начало проведения праздника Курбан-байрам, определяется Указом Президента Республики Татарстан.

Отметим, что в этом году днем начала проведения праздника Курбан-байрам является 21 августа.

В итоге, в 2018 году при пятидневной рабочей неделе 21 и 30 августа являются днями отдыха. Продолжительность рабочих дней 20 и 29 августа сокращаются на один час.

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