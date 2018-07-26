В Казани строят дорогу от Залесного до "Салават Купере"

26 Июль 14:48 2018-07-26T14:48:54+03:00

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В столице Татарстана строят дорогу от поселка Залесный до ЖК "Салават Купере". Производится реконструкция двух улиц, которые соединят комплекс и Горьковское Шоссе. Об этом в своем Instagram сообщил глава Кировского и Московского районов Сергей Миронов.

- Инфраструктура микрорайона постоянно развивается. Сейчас здесь есть свои поликлиника и детские сады, в скором времени откроется школа, которая будет востребована как у жителей комплекса, так и у жителей соседних посёлков. Чтобы родители не водили своих детей зимой по сугробам, летом - по пустырю с вырубленными деревьями, а осенью - в грязь и слякоть, при поддержке руководства республики Татарстан, Президента Рустама Минниханова было принято решение проложить дорогу именно здесь. К тому же она позволит заезжать в «Салават Купере» через трассу М7, разгрузив тем самым Горьковское шоссе, - сообщил Миронов.

Сейчас, рабочие практически полностью уложили асфальт, следующий этап - обустройство тротуаров и установка освещения.

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