В Татарстане должников по алиментам могут вывесить на «доску позора»

26 Июль 15:12 2018-07-26T15:12:34+03:00

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В Татарстане 20 тысяч жителей задолжали по алиментам 3 миллиарда 145 миллионов рублей. Власти республики разрабатывают дополнительные меры, чтобы взыскать эти деньги

Так, как рассказала официальный представитель Кремля Лилия Галимова, на совещании в правительстве республики предложили создать своеобразную доску позора, чтобы публично порицать таких неплательщиков.

Среди прежних мер — ограничение выезда за рубеж и права управления транспортом. За границе из-за долгов по алиментам не могут 13 тысяч 859 татарстанцев. А без автомобильных прав остались 2 тысячи 816 человек.

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