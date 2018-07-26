В Казани КАМАЗ "догнал" легковушку, пострадал шестилетний мальчик

26 Июль 14:33 2018-07-26T14:33:06+03:00

По предварительным данным, ребенок не был в детском кресле

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Авария произошла на Мамадышском тракте в Казани вечером 25 июля. В сторону Казани медленно двигалась "ДЭУ Нексия". В салоне было три человека - 31-летний мужчина и два подростка. Оба они не были в детских удерживающих устройствах или пристегнуты ремнями безопасности.

Водитель КАМАЗа, ехавший в попутном направлении сзади, превысил безопасную скорость, не соблюдал дистанцию, и "догнал" легковушку. Иномарку смяло, те, кто сидел сзади, оказались зажаты в искореженном салоне. Подростков вызволяли очевидцы, не дожидаясь приезда спасателей.

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