В Казани КАМАЗ "догнал" легковушку, пострадал шестилетний мальчик
Авария произошла на Мамадышском тракте в Казани вечером 25 июля. В сторону Казани медленно двигалась "ДЭУ Нексия". В салоне было три человека - 31-летний мужчина и два подростка. Оба они не были в детских удерживающих устройствах или пристегнуты ремнями безопасности.
Водитель КАМАЗа, ехавший в попутном направлении сзади, превысил безопасную скорость, не соблюдал дистанцию, и "догнал" легковушку. Иномарку смяло, те, кто сидел сзади, оказались зажаты в искореженном салоне. Подростков вызволяли очевидцы, не дожидаясь приезда спасателей.
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