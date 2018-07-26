Власти города объяснили, почему на улице Дубравной в Казани снимают новый слой асфальта

26 Июль 14:25 2018-07-26T14:25:55+03:00

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На улице Дубравная в Казани ночью стали снимать новый, только уложенный асфальт. Видео этого процесса появилось в соцсетях и вызвало шквал возмущений. Мол, такая работа - «распил бюджета».

- Они не успели до ЧМ ливневки установить и люки,а теперь установили. Вот только всё на 5-7 см выше и чтоб сровнять с полотном, дорожники снимают слой для лучшего сцепления. А почему сразу не сделали как полагалось - вот вопрос! Мы каждый день там ездим и видели все этапы. Сколько денег на ветер, - возмущается Раиса Срочева.

В исполкоме Казани же заверили, что такой способ работы предполагается по технологии.

- В соответствии с технологическим процессом перед укладкой верхнего слоя производится выравнивающее шлифование нижнего слоя, или фрезеровка. После чего на выравненную поверхность укладывается верхний слой асфальтобетонного покрытия. В настоящее время на проезжей части улицы Дубравной уложено дорожное основание, нижний слой асфальтобетонного покрытия, - прокомментировали в мэрии.

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