2018-07-26T13:33:21+03:00
Общество

В Казанском Кремле довольны, что татарский язык остался обязательным для изучения в школах республики

Первоначально изучение родных языков должно было быть факультативным
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВА.Фото: Алина НИЗАМОВА.
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Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова рассказала о реакции властей республики на принятый Госдумой законопроект об изучении родных языков в школах. Напомним, что законопроект был принят в третьем чтении.

Первоначально подразумевалось, что изучение родных языков будет факультативным, но в результате данный предмет останется в обязательной программе.

- Мы довольны принятым решением Госдумы в части того, что законопроект приняли не в его первоначальном виде. Нам приятно, что в результате изучение родных языков будет не факультативным, а обязательным, а какой родной язык изучать - это уже решение каждого, - заявила Лилия Галимова.

Отметим, что теперь в числе родных языков появился и русский. Таким образом, учащиеся в Татарстане могут указать в качестве родного татарский или русский и изучать его.

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