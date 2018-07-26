В Казанском Кремле довольны, что татарский язык остался обязательным для изучения в школах республики
Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова рассказала о реакции властей республики на принятый Госдумой законопроект об изучении родных языков в школах. Напомним, что законопроект был принят в третьем чтении.
Первоначально подразумевалось, что изучение родных языков будет факультативным, но в результате данный предмет останется в обязательной программе.
- Мы довольны принятым решением Госдумы в части того, что законопроект приняли не в его первоначальном виде. Нам приятно, что в результате изучение родных языков будет не факультативным, а обязательным, а какой родной язык изучать - это уже решение каждого, - заявила Лилия Галимова.
Отметим, что теперь в числе родных языков появился и русский. Таким образом, учащиеся в Татарстане могут указать в качестве родного татарский или русский и изучать его.
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