2018-07-26T13:00:45+03:00
Экономика

ВТБ начинает кредитование малого бизнеса в сегменте сельского хозяйства

Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ запускает линейку кредитных продуктов для предприятий малого бизнеса в сегменте АПК. Заемные средства предоставляются на оборотные и инвестиционные цели на срок до семи лет.

ВТБ уже активно работает в направлении поддержки агропромышленных компаний в рамках среднего бизнеса. Банк одним из первых среди российских финансовых учреждений начал работу по программе льготного кредитования, реализуемой совместно с Министерством сельского хозяйства РФ. С 2017 г. клиентам банка одобрено более тысячи заявок, заключено 913 кредитных соглашений на общую сумму более 105 млрд рублей. Кредитный портфель ВТБ в сельскохозяйственной отрасли в сегменте среднего бизнеса составляет 145 млрд рублей.

Заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «ВТБ предлагает широкий спектр кредитных продуктов для субъектов малого и среднего предпринимательства. Продуктовая линейка банка постоянно расширяется в соответствии с потребностями рынка и приоритетными задачами экономики. Понимая высокую заинтересованность в кредитовании у компаний малого бизнеса, занятых в сельском хозяйстве, ВТБ одним из первых среди банков предлагает расширенные возможности для кредитования в данном сегменте».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Чувашии погиб из-за непотушенной сигареты
В Татарстане сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ограбившего офис микрофинансовой компании
Белоруссия запретила ввоз куриц, а также яиц из Чувашии и Марий Эл
В Казани на проведение фестиваля «Аксенов-Фест-2018» потратят более 5 миллионов рублей
Житель Чувашии расправился с женщиной, отказавшей ему в любви
В Чебоксарах водители иномарок подрались в очереди за бургерами
По ночным Чебоксарам разгуливал двухлетний мальчик в одном памперсе
19 августа на Яблочный спас казанцев будут угощать пиццей
В Татарстане по подозрению в серии краж задержали троих граждан Ирана
В Чувашии на трассе М-7 произошло ДТП с маршруткой: пострадали два человека
В Татарстане выпущен Коран в малом формате
В Альметьевске появится 7-метровый cкульптура «Каракуз» от Даши Намдакова
Полицейские поймали мошенницу обманувшую жительницу Казани при покупке брендовых игрушек
В Татарстане спасатели проломили стену детсада, чтобы спасти котенка
В 2019 году за лесами Татарстана будут наблюдать из космоса
«Ростелеком» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM
Президент Татарстана в Набережных Челнах торжественно открыл новое здание городского суда
Жителей Вахитовского района Казани ждут беспросветные выходные
В Татарстане минивен вылетел в кювет: пострадали трое детей и их мать
В Казани стало больше Каримов и Амелий
В Татарстане оторванное колесо стало причиной ДТП с микроавтобусом, краном, «Газелью» и иномаркой
В Чувашии убийцу задержали за изнасилование незнакомки
В Татарстане утвердили трех новых резидентов ТОСЭР
Татарстан будет производить медицинских роботов в Узбекистане
В Казани на время праздника "Я выбираю небо!" перекрыли улицы Сибгата Хакима и Бондаренко
В Татарстане во время пожара погиб мужчина