На ремонт Порохового завода в Казани потратят более 330 миллионов рублей

26 Июль 13:04 2018-07-26T13:04:55+03:00

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Казанский пороховой завод решили отремонтировать. На эти цели потратят 331 миллион 257 тысяч рублей. Эти средства выделят из федерального бюджета. Данный документ опубликован на сайте госзакупок.

Так, согласно документу, на эти средства подрядчик должен выполнить строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по объекту капитального строительства «Реконструкция для создания модульного производства нитратов целлюлозы и порохов».

Отметим, что закрытый аукцион пройдет 31 июля в 11:00.

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