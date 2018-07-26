В Йошкар-Олинских лесах участились пропажи людей

26 Июль 20:14 2018-07-26T20:14:22+03:00

Одну женщину до сих пор не могут найти

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В Марий Эл в связи с наступлением периода сбора лесных ягод и грибов участились случаи пропажи людей в лесах.

За последнюю неделю службами республики осуществлялся поиск трех человек в лесу, а один человек до сих пор не найден, сообщили в мэрии Йошкар-Олы.

Так, 14 июля за черникой ушла 78-летняя пожилая женщина. Ягоды решила она собирать неподалеку от садоводческого товарищества Чернушка, но заблудилась и сильно ушибла колено, о чем сообщила по телефону с просьбой о помощи и транспортировке из лесного массива. До сегодняшнего дня ведутся активные поиски пропавшей.

Отметим, что в Марий Эл введено ограничение на период с 12 по 31 июля пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в границах лесничеств.

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