В Йошкар-Олинских лесах участились пропажи людей
В Марий Эл в связи с наступлением периода сбора лесных ягод и грибов участились случаи пропажи людей в лесах.
За последнюю неделю службами республики осуществлялся поиск трех человек в лесу, а один человек до сих пор не найден, сообщили в мэрии Йошкар-Олы.
Так, 14 июля за черникой ушла 78-летняя пожилая женщина. Ягоды решила она собирать неподалеку от садоводческого товарищества Чернушка, но заблудилась и сильно ушибла колено, о чем сообщила по телефону с просьбой о помощи и транспортировке из лесного массива. До сегодняшнего дня ведутся активные поиски пропавшей.
Отметим, что в Марий Эл введено ограничение на период с 12 по 31 июля пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в границах лесничеств.
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