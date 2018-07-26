В Чувашии объединят два медучреждения

26 Июль 13:46 2018-07-26T13:46:23+03:00

Весь медицинский персонал останется на своих должностях.

За счет этого планируют повысить оперативность оказания медицинской помощи

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В Чувашии реорганизуют Республиканский центр медицины катастроф. Данный проект постановления был одобрен накануне, 25 июля, во время очередного заседания Кабинета министров.

Так, республиканский центр медицины катастроф будет реорганизован путем присоединения к Республиканской станции скорой медицинской помощи. За счет реорганизации бюджетного учреждения планируют повысить оперативность оказания медицинской помощи и проведения аварийно-спасательных работ, а также снизить смертность от внешних причин.

Отметим, что весь медицинский персонал останется на своих должностях. Сокращение коснется лишь части управленческих кадров, которые дублируют друг друга. Это позволит сэкономить в год до 2 миллионов рублей.

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