В Нижнекамске 29 июля временно изменят схемы движения некоторых автобусов
В Нижнекамске, в ближайшее воскресенье, 29 июля, в связи с проведением Цветочного полумарафона изменится расписание автобусов по городским маршрутам.
Так, из-за перекрытия основных дорог автобусы по маршрутам №5, 5а, 10 и 55 прекратят движение с 8:00 до 14:00..
Также скорректируют расписание автобусных маршрутов №25 и 56.
25-й автобус с 8.00 до 14.00 будет ездить по маршруту: НКЦ – проспект Строителей – проспект Мира - г/б №2 - обратно по проспекту Мира – проспекту Строителей и далее по маршруту.
Путь следования автобуса №56 с 8:00-14:00: с автовокзала по маршруту до г/б №2 и обратно.
Отметим, что маршруты №34, 59 будут работать без изменения в обычном режиме.
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