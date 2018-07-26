2018-07-26T19:49:18+03:00
Общество

В Нижнекамске 29 июля временно изменят схемы движения некоторых автобусов

Причина - проведение полумарафона
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Изменения введут с 8 утра и до 2 часов дня.Изменения введут с 8 утра и до 2 часов дня.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Нижнекамске, в ближайшее воскресенье, 29 июля, в связи с проведением Цветочного полумарафона изменится расписание автобусов по городским маршрутам.

Так, из-за перекрытия основных дорог автобусы по маршрутам №5, 5а, 10 и 55 прекратят движение с 8:00 до 14:00..

Также скорректируют расписание автобусных маршрутов №25 и 56.

25-й автобус с 8.00 до 14.00 будет ездить по маршруту: НКЦ – проспект Строителей – проспект Мира - г/б №2 - обратно по проспекту Мира – проспекту Строителей и далее по маршруту.

Путь следования автобуса №56 с 8:00-14:00: с автовокзала по маршруту до г/б №2 и обратно.

Отметим, что маршруты №34, 59 будут работать без изменения в обычном режиме.

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